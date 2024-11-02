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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Бастия
Кан - Бастия: обзор матча 02 ноября 2024
Кан
02.11.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
31'
А. Менди
57'
B. Brahimi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Бастия
Замена
М. Отре
️️️️
А. Менди
90'
+2
Замена
L. Rajot
️️️️
B. Brahimi
77'
74'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
C. Vincent
67'
Замена
T. Meynadier
️️️️
Ф. Бонерт
67'
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Rodrigues
67'
Замена
L. Etoga
️️️️
T. Ducrocq
Замена
Т. Гомис
️️️️
К. Кулибали
66'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
M. Le Bihan
65'
ГОЛ! 2:0!
B. Brahimi
57'
46'
Замена
L. Cisse
️️️️
Л. Трамони
Замена
D. Bolumbu
️️️️
V. Henry
46'
45'
Желтая карточка
Z. Ariss
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
M. Le Bihan
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
3
Juan Guevara
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
2-2-5
16
Клементия
29
Томас
77
61
20
10
4
13
8
19
Менди
2-5-1-2
30
Пласид
28
17
7
10
66
25
9
21
Трамони
3
4
Бонерт
4
3
3
4
10
5
5
10
8
27
Кьереме
27
Кьереме
8
19
Менди
23
Отре
23
Отре
19
Менди
17
Кулибали
27
Гомис
27
Гомис
17
Кулибали
4
Бонерт
22
22
4
Бонерт
9
9
9
9
25
13
13
25
7
5
5
7
21
Трамони
11
11
21
Трамони
Остались в запасе
Кан
Бастия
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Бастия
1
1
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
11
Нарушения
20
16
Офсайды
2
1
Количество передач
394
457
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Посещаемость:
15441
Новости команд
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