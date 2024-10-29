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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Ред Стар - Метц
Ред Стар - Метц: обзор матча 29 октября 2024
Ред Стар
29.10.2024, вторник, 22:30
Франция. Лига 2, 11 тур
1 : 0
Завершен
Метц
47'
А. Окиджа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ред Стар - Метц
86'
Замена
J. N'Duquidi
️️️️
А. Туре
Замена
H. Benali
️️️️
D. Durand
86'
76'
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
П. Амаду Диалло
76'
Замена
Й. Асоро
️️️️
А. Джаллоу
76'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
К. Куао
Желтая карточка
Ф. Дукуре
73'
Замена
Я. Мбок
️️️️
М. Ифнауи
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Окиджа
47'
23'
Желтая карточка
А. Джаллоу
Желтая карточка
J. Olaitan Ishola
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ред Стар
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
6
Bradley Danger
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
17
Joachim Eickmayer
ЦП
26
Jose Dembi
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Ред Стар
16
William Avognan
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
17
Ivann Botella
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
4-3-4
5
28
6
13
Дукуре
26
17
26
1
25
7
10
Ифнауи
4-1-3-2
90
Окиджа
52
Куао
72
Сане
8
Траоре
14
Удоль
21
Стамбули
7
Сабали
30
Джаллоу
12
Туре
7
Эйн
19
Диалло
10
Ифнауи
80
Мбок
80
Мбок
10
Ифнауи
7
7
7
7
52
Куао
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
52
Куао
30
Джаллоу
29
Асоро
29
Асоро
30
Джаллоу
12
Туре
15
15
12
Туре
19
Диалло
19
19
19
Диалло
Остались в запасе
Ред Стар
Метц
16
William Avognan
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
17
Ivann Botella
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
16
William Avognan
ВР
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
17
Ivann Botella
ЦФ
9
Alioune Fall
ЦФ
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Ред Стар - Метц
2
1
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
13
Нарушения
15
8
Офсайды
0
3
Количество передач
346
592
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Robin Chapapria, France
Стадион:
Stade de Paris, Saint-Ouen
Новости команд
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