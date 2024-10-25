Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Генгам
Метц - Генгам: обзор матча 25 октября 2024
Метц
25.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 10 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
71'
П. Амаду Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Генгам
Замена
Й. Асоро
️️️️
А. Джаллоу
90'
+1
Замена
И. Сане
️️️️
Ш. Сабали
90'
+1
84'
Замена
L. Phiri
️️️️
D. Louiserre
84'
Замена
L. Vallier
️️️️
Л. Мароннье
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
П. Амаду Диалло
77'
76'
Замена
A. Sagna
️️️️
Б. Лабе
76'
Замена
T. Luvambo
️️️️
R. Ghrieb
76'
Замена
С. Гендуз
️️️️
H. Picard
ГОЛ! 1:0!
П. Амаду Диалло
Пас отдал
Ш. Сабали
71'
Замена
М. Колен
️️️️
К. Куао
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
10
Amine Hemia
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Альфа Туре
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Ибу Сане
ЦФ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Сабри Гендуз
ЦФ
4-1-3-2
90
Окиджа
14
Удоль
72
Сане
8
Траоре
52
Куао
21
Стамбули
8
Деменге
7
Сабали
30
Джаллоу
19
Диалло
7
Эйн
4-1-2-3
1
58
Сиссоко
24
2
Мароннье
26
6
Сидибе
4
22
10
96
Лабе
7
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
30
Джаллоу
29
Асоро
29
Асоро
30
Джаллоу
7
Сабали
7
Сане
7
Сане
7
Сабали
19
Диалло
19
19
19
Диалло
2
Мароннье
24
24
2
Мароннье
7
92
92
7
4
36
36
4
96
Лабе
11
11
96
Лабе
22
19
Гендуз
19
Гендуз
22
Остались в запасе
Метц
Генгам
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
12
Альфа Туре
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
12
Альфа Туре
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Метц - Генгам
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
10
Количество передач
498
444
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Генгам
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+