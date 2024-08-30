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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Родез
Дюнкерк - Родез: обзор матча 30 августа 2024
Дюнкерк
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Родез
23'
М. Ривера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Родез
90'
+3
Замена
C. Doumbia
️️️️
M. Bouchouari
Замена
Н. Скитта
️️️️
E. Bardeli
90'
+2
Замена
C. Senneville
️️️️
A. Georgen
90'
+2
81'
Желтая карточка
А. Абдалла
Замена
Y. Bammou
️️️️
М. Ривера
80'
Замена
У. Рагубер
️️️️
A. Sekongo
79'
77'
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Нгуямса
Желтая карточка
В. Сассо
75'
75'
Желтая карточка
А. Нгуямса
72'
Замена
И. Бальде
️️️️
T. Bentayeb
72'
Замена
М. Ачи
️️️️
Д. Мазу-Сако
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
65'
Желтая карточка
Д. Кейруш
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Ривера
Пас отдал
К. Теян
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
42
Anto Sekongo
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
30
Кай Теян
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
97
Аким Абдалла
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Дюнкерк
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
15
Натан Скитта
АП
19
Yacine Bammou
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
12
Cheick Doumbia
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Жауэн
23
Сассо
5
Кейруш
2
26
Санганте
17
Юссуф
18
42
7
Ривера
18
Курте
30
Теян
4-1-1-1-3
77
М'Паси
6
Нгуямса
4
Мамбо
11
24
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
8
Таиби
23
Нкада
21
97
Абдалла
42
8
Рагубер
8
Рагубер
42
18
15
Скитта
15
Скитта
18
7
Ривера
19
19
7
Ривера
2
12
12
2
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
11
12
12
11
49
Мазу-Сако
11
Ачи
11
Ачи
49
Мазу-Сако
21
18
Бальде
18
Бальде
21
6
Нгуямса
26
26
6
Нгуямса
Остались в запасе
Дюнкерк
Родез
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Ибрахим Коне
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Дюнкерк - Родез
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
8
12
Офсайды
0
8
Количество передач
421
379
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
72
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Родез
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
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15 мая
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