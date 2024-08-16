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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Ред Стар
Амьен - Ред Стар: обзор матча 16 августа 2024
Амьен
16.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ред Стар
43'
О. Урогиде
46'
Л. Мафута
57'
A. Leautey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Ред Стар
Замена
I. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
90'
+3
Замена
E. Dao
️️️️
Р. Лутин
90'
+3
Замена
A. Chabane
️️️️
С. Корчиа
90'
+3
90'
Замена
A. El Hriti
️️️️
Ф. Дукуре
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Бойя
80'
64'
Замена
A. Badji
️️️️
K. Cisse
ГОЛ! 3:0!
A. Leautey
Пас отдал
Р. Лутин
57'
Желтая карточка
K. Kaiboue
49'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мафута
Пас отдал
Р. Лутин
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Урогиде
Пас отдал
С. Корчиа
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Ред Стар
6
Bradley Danger
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
17
Joachim Eickmayer
ЦП
17
Samuel Renel
ЦП
26
Ryad Hachem
ЦП
77
Achille Anani
ЦФ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
39
Amine Chabane
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Ред Стар
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
26
Jose Dembi
ЦП
7
Damien Durand
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
3-1-4-2
1
Гютне
21
Вита
3
Урогиде
14
Корчиа
2
Фофана
22
93
Лутин
34
Бойя
30
50
14
Мафута
4-3-4
13
Дукуре
28
5
6
17
17
26
11
10
Ифнауи
1
77
14
Корчиа
39
39
14
Корчиа
22
45
45
22
34
Бойя
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Бойя
93
Лутин
22
22
93
Лутин
13
Дукуре
93
93
13
Дукуре
11
25
25
11
Остались в запасе
Амьен
Ред Стар
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
26
Jose Dembi
ЦП
7
Damien Durand
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
11
Mathis Touho
ЦФ
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
26
Jose Dembi
ЦП
7
Damien Durand
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Амьен - Ред Стар
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
441
464
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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