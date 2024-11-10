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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 10 ноября 2024
Гент
10.11.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Стандард
5'
Ц. Ватанабе
41'
М. Дин
51'
А. Браун
59'
М. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Стандард
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Дин
86'
Замена
Х. Варела
️️️️
М. Ламин Сонко
78'
63'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
63'
Замена
L. Kuavita
️️️️
С. Александропулос
63'
Замена
М. Булат
️️️️
Д. Эккерт
ГОЛ! 4:0!
М. Дин
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Браун
51'
Замена
Т. Араужо
️️️️
М. Самуас
46'
46'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Калю
ГОЛ! 2:0!
М. Дин
Пас отдал
М. Делорж
41'
Замена
Ф. Сурдез
️️️️
Н. Фадиджа
38'
11'
Желтая карточка
С. Александропулос
ГОЛ! 1:0!
Ц. Ватанабе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
22
Александро Калю
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Гент
1
Celestin De Schrevel
ВР
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Стандард
99
Tom Poitoux
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
14
Léandre Kuavita
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шмидт
16
Гандельман
4
Ватанабе
33
Торунарига
3
Браун
17
Ито
27
Фадиджа
17
Делорж
18
Самуас
11
Сонко
21
Дин
4-1-3-3
13
Фосси
44
Шутало
25
Хаутекит
22
Калю
7
Камара
21
Прайс
21
О'Нил
14
Александропулос
10
Эккерт
9
Зекири
1
Эполо
11
Сонко
29
Варела
29
Варела
11
Сонко
27
Фадиджа
19
Сурдез
19
Сурдез
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Араужо
20
Араужо
18
Самуас
21
Дин
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
21
Дин
22
Калю
21
Думбия
21
Думбия
22
Калю
10
Эккерт
5
Булат
5
Булат
10
Эккерт
14
Александропулос
14
14
14
Александропулос
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
Остались в запасе
Гент
Стандард
1
Celestin De Schrevel
ВР
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
99
Tom Poitoux
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Celestin De Schrevel
ВР
2
Mohamed Soumah
ЦЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
Остались в запасе
99
Tom Poitoux
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Гент - Стандард
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
12
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
8
Офсайды
1
3
Количество передач
431
390
Сейвы
5
7
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.93
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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