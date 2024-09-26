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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Гент
Серкль Брюгге - Гент: обзор матча 26 сентября 2024
Серкль Брюгге
26.09.2024, четверг, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гент
77'
К. Данке
90+4'
К. Данке
90+8'
Н. Фадиджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Гент
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Н. Фадиджа
Пас отдал
Х. Варела
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
90'
+4
84'
Замена
М. Дин
️️️️
М. Делорж
84'
Замена
H. Gambor
️️️️
С. Митрович
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
Ф. Назинью
77'
Замена
А. Минда
️️️️
Ф. Аугусто
73'
Замена
Г. Магне
️️️️
E.
67'
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
67'
Замена
К. Данке
️️️️
К. Олаигбе
67'
67'
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Браун
66'
Замена
Х. Варела
️️️️
Ф. Сурдез
Желтая карточка
К. Равик
63'
36'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Желтая карточка
Ф. Назинью
35'
15'
Желтая карточка
С. Митрович
2'
Желтая карточка
А. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
8
Erick
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
15
Гари Магне
ПЗ
19
Бруниньо
АП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-1-2-2-2
20
Назинью
5
Равик
5
Каку
2
Диаките
28
ван дер Брюгген
77
8
11
Олаигбе
24
Сомерс
17
9
Аугусто
3-3-1-2
33
Руф
33
Торунарига
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
9
Гудьонсен
8
15
Магне
15
Магне
8
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
9
Аугусто
27
Минда
27
Минда
9
Аугусто
11
Олаигбе
9
Данке
9
Данке
11
Олаигбе
23
Митрович
82
82
23
Митрович
19
Сурдез
29
Варела
29
Варела
19
Сурдез
17
Делорж
21
Дин
21
Дин
17
Делорж
3
Браун
20
Араужо
20
Араужо
3
Браун
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Гент
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Даниэль Шмидт
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Бруниньо
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серкль Брюгге - Гент
2
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
16
Офсайды
2
1
Количество передач
297
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
55
63
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.44
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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