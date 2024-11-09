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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Порт Вейл
Гиллинхэм - Порт Вейл: обзор матча 09 ноября 2024
Гиллинхэм
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Порт Вейл
79'
J. Clarke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Порт Вейл
Желтая карточка
Д. Нолан
86'
85'
Замена
R. Paton
️️️️
К. Грант
85'
Замена
Л. Толай
️️️️
Д. Дебра
ГОЛ! 1:0!
J. Clarke
Пас отдал
C. Masterson
79'
Замена
Д. Нолан
️️️️
T. Dieng
75'
Замена
J. Andrews
️️️️
J. Wakeling
74'
Желтая карточка
E. Coleman
72'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
E. Williams
70'
Замена
J. Clarke
️️️️
M. Wyllie
70'
69'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Д. Стокли
69'
Замена
Д. Шоррок
️️️️
Р. Кертис
46'
Замена
И. Числетт
️️️️
R. Richards
40'
Желтая карточка
Д. Стокли
Замена
E. Coleman
️️️️
А. Литтл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
21
Euan Williams
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
7
Джек Нолан
ЛВ
6
Ethan Coleman
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
7
Джек Шоррок
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Итан Числетт
АП
99
Ruari Paton
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
3-2-1-4
25
Тернер
5
Эмер
23
3
21
8
Литтл
33
Хаттон
5
18
24
22
2-1-3-4
1
Рипли
15
Дебра
44
10
Санг
28
11
Кертис
8
Грант
18
31
9
Стокли
5
8
Литтл
6
6
8
Литтл
21
10
Уильямс
10
Уильямс
21
18
17
17
18
5
7
Нолан
7
Нолан
5
24
19
19
24
31
23
Числетт
23
Числетт
31
11
Кертис
7
Шоррок
7
Шоррок
11
Кертис
8
Грант
99
99
8
Грант
15
Дебра
9
Толай
9
Толай
15
Дебра
9
Стокли
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Стокли
Остались в запасе
Гиллинхэм
Порт Вейл
1
Гленн Моррис
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
27
Joseph Gbode
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Гиллинхэм - Порт Вейл
2
1
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
10
Офсайды
2
5
Количество передач
416
427
Точность передач %
69
67
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Информация о матче
Главный судья:
Alan Young, England
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