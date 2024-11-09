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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Аккрингтон Стэнли
Честерфилд - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 09 ноября 2024
Честерфилд
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Аккрингтон Стэнли
18'
J. Woods
65'
Z. Awe
69'
J. Knowles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Аккрингтон Стэнли
86'
Замена
S. Conneely
️️️️
N. Khumbeni
Желтая карточка
Т. Нэйлор
78'
Замена
M. Jacobs
️️️️
A. Dobra
78'
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
75'
Замена
L. Mandeville
️️️️
D. Tanton
74'
Замена
П. Мэдден
️️️️
J. Grimes
74'
72'
Желтая карточка
Т. Уолтон
Желтая карточка
D. Oldaker
70'
69'
ГОЛ! 0:3!
J. Knowles
Пас отдал
Т. Уолтон
65'
ГОЛ! 0:2!
Z. Awe
Пас отдал
Д. Костеллоу
51'
Желтая карточка
L. Coyle
46'
Замена
J. Knowles
️️️️
J. Woods
34'
Желтая карточка
S. Aljofree
18'
ГОЛ! 0:1!
J. Woods
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
5
Jamie Grimes
(К)
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Аккрингтон Стэнли
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Liam Coyle
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
40
Connor Cook
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
4-2-1-3
31
Томпсон
19
Гордон
4
Нэйлор
5
30
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
17
28
28
Григг
3-4-1-3
14
3
38
16
Вудс
27
23
Уолтон
6
11
Костеллоу
39
31
5
17
17
17
17
5
41
Мэдден
41
Мэдден
5
28
11
11
28
30
7
7
30
27
28
28
27
39
11
11
39
Остались в запасе
Честерфилд
Аккрингтон Стэнли
23
Ryan Boot
ВР
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Michael Kelly
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
23
Ryan Boot
ВР
37
Ashton Rinaldo
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
40
Connor Cook
ЦП
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Честерфилд - Аккрингтон Стэнли
2
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
20
Офсайды
0
2
Количество передач
602
179
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
51
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
Главный судья:
Darren Drysdale, England
Новости команд
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Честерфилд
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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