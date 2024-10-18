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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Честерфилд
Ньюпорт Каунти - Честерфилд: обзор матча 18 октября 2024
Ньюпорт Каунти
18.10.2024, пятница, 22:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Честерфилд
1'
Д. Маркандай
84'
У. Григг
87'
У. Григг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Честерфилд
Желтая карточка
K. Hudlin
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:3!
У. Григг
Пас отдал
О. Бэнкс
84'
ГОЛ! 0:2!
У. Григг
Пас отдал
О. Бэнкс
75'
Замена
J. Grimes
️️️️
T. Williams
75'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
A. Dobra
70'
Замена
У. Григг
️️️️
П. Мэдден
Замена
M. Spellman
️️️️
N. Mawene
68'
67'
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
L. Mandeville
67'
Замена
M. Jacobs
️️️️
R. Colclough
Замена
K. Hudlin
️️️️
А. Уайлдиг
61'
Замена
N. Mawene
️️️️
K. Evans
60'
56'
Желтая карточка
H. Araujo
Желтая карточка
А. Уайлдиг
48'
Замена
K. Whitmore
️️️️
C. Antwi
46'
Желтая карточка
C. Antwi
40'
3'
Желтая карточка
D. Oldaker
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркандай
Пас отдал
П. Мэдден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
17
Cameron Antwi
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
12
Tyrone Williams
(К)
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
14
Kai Whitmore
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Честерфилд
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
2-1-2-5
5
Кларк
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
17
24
Уайлдиг
23
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
7
6
3-2-1-4
31
Томпсон
12
24
19
Гордон
14
44
24
Маркандай
41
Мэдден
11
7
17
17
14
14
17
7
7
7
7
21
21
24
Уайлдиг
25
25
24
Уайлдиг
12
5
5
12
7
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
7
17
28
Бэнкс
28
Бэнкс
17
11
17
17
11
41
Мэдден
28
Григг
28
Григг
41
Мэдден
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Честерфилд
16
Jacob Carney
ВР
2
Cameron Evans
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
37
Ashton Rinaldo
ВР
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
2
Cameron Evans
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Остались в запасе
37
Ashton Rinaldo
ВР
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Честерфилд
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
11
Офсайды
3
1
Количество передач
324
344
Сейвы
0
3
Точность передач %
63
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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