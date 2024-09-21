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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Донкастер Роверс
Милтон Кинс Донс - Донкастер Роверс: обзор матча 21 сентября 2024
Милтон Кинс Донс
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
9
Джо Айронсайд
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Sonny Finch
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-3-1-2
38
МакГилл
5
Такер
5
4
6
Оффорд
4
Келли
23
8
Гилби
24
Лемоней-Эванс
4
19
4-1-5
28
Шарман-Лоу
2
26
Андерсон
6
19
Флеминг
15
9
Айронсайд
4
33
43
14
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Донкастер Роверс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Sonny Finch
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Sonny Finch
ЦФ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Донкастер Роверс
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
551
376
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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