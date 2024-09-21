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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Порт Вейл
Аккрингтон Стэнли - Порт Вейл: обзор матча 21 сентября 2024
Аккрингтон Стэнли
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Порт Вейл
29'
Ш. Уалли
43'
D. Love
90'
Д. Стокли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Порт Вейл
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Стокли
Пас отдал
R. Croasdale
Замена
Б. Вудс
️️️️
Ш. Уалли
86'
81'
Замена
R. Paton
️️️️
Л. Толай
Замена
J. Knowles
️️️️
Д. Костеллоу
81'
71'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
G. Byers
71'
Замена
Р. Кертис
️️️️
B. Cover
Желтая карточка
S. Conneely
66'
Желтая карточка
Д. Костеллоу
55'
46'
Замена
B. Heneghan
️️️️
Б. Бейкер-Боайти
46'
Замена
R. Croasdale
️️️️
И. Числетт
ГОЛ! 2:0!
D. Love
Пас отдал
Ш. Уалли
43'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уалли
Пас отдал
Д. Бэтти
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
28
Brandon Cover
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Лорент Толай
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Аккрингтон Стэнли
22
Dan Martin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
3-3-1-3
1
24
Бэтти
3
38
28
7
Уалли
27
11
Костеллоу
9
2
5
2-3-2-3
1
Рипли
2
Джон
15
Дебра
28
7
8
Гэррити
23
Числетт
37
Бейкер-Боайти
9
Стокли
5
9
Толай
7
Уалли
16
Вудс
16
Вудс
7
Уалли
11
Костеллоу
11
11
11
Костеллоу
37
Бейкер-Боайти
44
44
37
Бейкер-Боайти
28
11
Кертис
11
Кертис
28
23
Числетт
18
18
23
Числетт
9
Толай
99
99
9
Толай
7
29
Хакфорд
29
Хакфорд
7
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Порт Вейл
22
Dan Martin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
13
Бен Амос
ВР
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
22
Dan Martin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Порт Вейл
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
8
Офсайды
1
0
Количество передач
267
347
Сейвы
4
2
Точность передач %
54
65
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Информация о матче
Посещаемость:
2628
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Аккрингтон Стэнли
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4
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2020.01.28 07:44
21
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1 мая
1
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4 апреля
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2025.09.24 23:52
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