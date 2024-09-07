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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Порт Вейл
Ньюпорт Каунти - Порт Вейл: обзор матча 07 сентября 2024
Ньюпорт Каунти
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Порт Вейл
24'
А. Уайлдиг
6'
Д. Стокли
36'
Д. Стокли
48'
И. Числетт
54'
Л. Толай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Порт Вейл
90'
+8
Желтая карточка
А. Хакфорд
Желтая карточка
А. Уайлдиг
85'
75'
Замена
R. Paton
️️️️
И. Числетт
75'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Д. Стокли
69'
Замена
Т. Санг
️️️️
B. Cover
Замена
O. Greaves
️️️️
Б. Камва
69'
68'
Замена
Д. Лоу
️️️️
G. Byers
Вторая желтая
K. Jameson
67'
Замена
K. Hudlin
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
64'
Замена
K. Evans
️️️️
C. Antwi
64'
Красная карточка
C. Brennan
58'
57'
Замена
R. Richards
️️️️
Б. Бейкер-Боайти
Желтая карточка
K. Jameson
54'
54'
ГОЛ! 1:4!
Л. Толай
Пас отдал
К. Джон
Желтая карточка
C. Evans
50'
48'
ГОЛ! 1:3!
И. Числетт
Пас отдал
Л. Толай
37'
Желтая карточка
B. Cover
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стокли
Пас отдал
Л. Толай
Желтая карточка
Э. Дрисколл-Гленнон
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Уайлдиг
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стокли
Пас отдал
Б. Бейкер-Боайти
Замена
N. Sanca
️️️️
Ш. МакЛафлин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
17
Cameron Antwi
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
10
Бобби Камва
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
28
Brandon Cover
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
29
Nelson Sanca
ЦЗ
18
Kiban Rai
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
99
Ruari Paton
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
1-1-3-5
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
17
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
2
19
Бейкер-Ричардсон
6
23
1
2-3-2-3
1
Рипли
2
Джон
15
Дебра
28
7
8
Гэррити
23
Числетт
37
Бейкер-Боайти
5
9
Толай
9
Стокли
21
МакЛафлин
29
29
21
МакЛафлин
10
Камва
10
10
10
Камва
17
7
7
17
19
Бейкер-Ричардсон
25
25
19
Бейкер-Ричардсон
7
16
Лоу
16
Лоу
7
28
10
Санг
10
Санг
28
23
Числетт
99
99
23
Числетт
37
Бейкер-Боайти
31
31
37
Бейкер-Боайти
9
Стокли
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Стокли
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Порт Вейл
16
Jacob Carney
ВР
18
Kiban Rai
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
18
Kiban Rai
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Порт Вейл
4
2
2
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
14
11
Офсайды
4
0
Количество передач
300
504
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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