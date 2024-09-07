Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Гримсби Таун
Честерфилд - Гримсби Таун: обзор матча 07 сентября 2024
Честерфилд
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гримсби Таун
27'
J. Berry
45+2'
Д. Маркандай
50'
C. Vernam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Гримсби Таун
Желтая карточка
У. Григг
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
M. Carson
90'
+1
Замена
К. Эйнли
️️️️
K. Green
89'
Замена
Л. Баррингтон
️️️️
C. Vernam
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
D. Tanton
89'
Замена
M. Jacobs
️️️️
A. Dobra
82'
79'
Замена
D. Wilson
️️️️
E. Khouri
79'
Замена
M. Carson
️️️️
Д. Хам
Замена
H. Araujo
️️️️
Д. Маркандай
71'
Замена
L. Mandeville
️️️️
J. Berry
71'
Вторая желтая
D. Oldaker
67'
58'
Желтая карточка
C. Vernam
50'
ГОЛ! 2:1!
C. Vernam
Пас отдал
K. Green
ГОЛ! 2:0!
Д. Маркандай
45'
+2
Желтая карточка
J. Grimes
39'
ГОЛ! 1:0!
J. Berry
27'
26'
Желтая карточка
T. Warren
Желтая карточка
D. Oldaker
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
5
Jamie Grimes
(К)
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
7
Liam Mandeville
ЦФ
15
Kane Drummond
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
4-2-1-3
23
19
Гордон
5
4
Нэйлор
30
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
28
Григг
28
17
4-3-1-2
1
5
17
21
33
Хам
20
4
8
11
Сванторссон
32
Роуз
30
30
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
30
24
Маркандай
24
24
24
Маркандай
17
17
17
17
28
7
7
28
33
Хам
3
3
33
Хам
4
16
Эйнли
16
Эйнли
4
30
14
Баррингтон
14
Баррингтон
30
8
25
25
8
Остались в запасе
Честерфилд
Гримсби Таун
31
Макс Томпсон
ВР
14
Jenson Metcalfe
ЦП
15
Kane Drummond
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
14
Jenson Metcalfe
ЦП
15
Kane Drummond
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Douglas Tharme
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Честерфилд - Гримсби Таун
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
3
Количество передач
348
332
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Новости команд
Все
Честерфилд
Гримсби Таун
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+