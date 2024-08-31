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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Донкастер Роверс
Порт Вейл - Донкастер Роверс: обзор матча 31 августа 2024
Порт Вейл
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Донкастер Роверс
30'
R. Croasdale
87'
И. Числетт (П)
16'
L. Molyneux
46'
Б. Шарп
58'
L. Molyneux
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Донкастер Роверс
90'
+6
Желтая карточка
E. Yeboah
90'
Замена
J. Olowu
️️️️
L. Molyneux
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Числетт
87'
78'
Замена
P. Kelly
️️️️
H. Clifton
78'
Замена
G. Broadbent
️️️️
Z. Westbrooke
Замена
G. Byers
️️️️
B. Cover
76'
70'
Замена
E. Yeboah
️️️️
J. Gibson
70'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
Замена
И. Числетт
️️️️
Л. Толай
61'
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
61'
Замена
Т. Санг
️️️️
S. Hart
60'
58'
ГОЛ! 1:3!
L. Molyneux
Пас отдал
J. Gibson
46'
ГОЛ! 1:2!
Б. Шарп
Пас отдал
L. Molyneux
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Р. Кертис
46'
ГОЛ! 1:1!
R. Croasdale
Пас отдал
Л. Толай
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
L. Molyneux
Пас отдал
Б. Шарп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
28
Brandon Cover
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
10
Том Санг
ОП
7
George Byers
ЦП
23
Итан Числетт
АП
9
Джейден Стокли
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
2-4-4
1
Рипли
44
2
Джон
8
Гэррити
28
11
Кертис
42
18
5
99
9
Толай
4-1-5
28
Шарман-Лоу
6
26
Андерсон
2
19
Флеминг
15
14
Шарп
4
24
43
14
42
10
Санг
10
Санг
42
28
7
7
28
9
Толай
23
Числетт
23
Числетт
9
Толай
11
Кертис
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
11
Кертис
99
9
Стокли
9
Стокли
99
43
5
5
43
15
22
22
15
14
25
25
14
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
24
8
8
24
Остались в запасе
Порт Вейл
Донкастер Роверс
13
Бен Амос
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
Остались в запасе
21
Kyle Hurst
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Порт Вейл - Донкастер Роверс
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
13
Офсайды
2
3
Количество передач
409
366
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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