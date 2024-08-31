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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Честерфилд
Гиллинхэм - Честерфилд: обзор матча 31 августа 2024
Гиллинхэм
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Честерфилд
8'
Р. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Честерфилд
90'
+5
Вторая желтая
Ш. Данкли
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Данкли
90'
+3
Желтая карточка
Т. Нэйлор
90'
Замена
T. Williams
️️️️
О. Бэнкс
Замена
J. Andrews
️️️️
M. Wyllie
83'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
83'
81'
Замена
K. Drummond
️️️️
У. Григг
76'
Замена
M. Jacobs
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
Вторая желтая
М. Эмер
60'
Желтая карточка
М. Эмер
56'
Желтая карточка
M. Clark
37'
Замена
J. Clarke
️️️️
А. Роу
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. МакКензи
Пас отдал
Д. Нолан
8'
Желтая карточка
S. Ogie
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
32
G. Lapslie
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
15
Kane Drummond
ЦФ
3-3-2-2
1
Моррис
5
Эмер
3
14
МакКензи
32
8
Литтл
11
Роу
7
Нолан
33
Хаттон
22
18
4-2-1-3
23
20
Дэйли-Кэмпбелл
4
Нэйлор
22
Данкли
19
Гордон
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
28
Григг
28
17
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
11
Роу
17
17
11
Роу
18
19
19
18
28
Бэнкс
12
12
28
Бэнкс
20
Дэйли-Кэмпбелл
17
17
20
Дэйли-Кэмпбелл
28
Григг
15
15
28
Григг
Остались в запасе
Гиллинхэм
Честерфилд
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
31
Макс Томпсон
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Гиллинхэм - Честерфилд
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
250
514
Сейвы
2
1
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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2022.01.08 22:23
1
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
1
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2016.09.22 00:14
1
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2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
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