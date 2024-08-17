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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Транмер
Порт Вейл - Транмер: обзор матча 17 августа 2024
Порт Вейл
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Транмер
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уокер
90'
+1
Желтая карточка
L. O'Connor
Желтая карточка
Р. Кертис
85'
Замена
К. Джон
️️️️
S. Hart
84'
78'
Желтая карточка
К. Норман
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
73'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
И. Числетт
72'
60'
Замена
K. Dennis
️️️️
O. Patrick
60'
Замена
H. Saunders
️️️️
Д. Дэвисон
Желтая карточка
B. Heneghan
49'
45'
+4
Желтая карточка
C. Wood
36'
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
L. Norris
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
42
Sam Hart
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
2
Кайл Джон
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
9
Джейден Стокли
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Рипли
15
Дебра
44
10
Санг
42
11
Кертис
8
Гэррити
23
Числетт
99
5
18
1-2-1-5
5
Дэвис
22
Норман
4
Уокер
24
23
18
13
Дэвисон
22
11
42
2
Джон
2
Джон
42
99
9
Стокли
9
Стокли
99
23
Числетт
12
Дипепа
12
Дипепа
23
Числетт
18
22
22
18
13
Дэвисон
32
32
13
Дэвисон
11
9
9
11
Остались в запасе
Порт Вейл
Транмер
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
Остались в запасе
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Порт Вейл - Транмер
2
4
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
401
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
65
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
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