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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс: обзор матча 17 августа 2024
Колчестер Юнайтед
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
81'
А. Рид
90+4'
J. Payne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 2:0!
J. Payne
Пас отдал
А. Рид
90'
+4
Замена
M. Oni
️️️️
С. Товид
85'
Желтая карточка
С. Товид
84'
84'
Замена
T. Leigh
️️️️
Л. Оффорд
ГОЛ! 1:0!
А. Рид
Пас отдал
С. Товид
81'
75'
Желтая карточка
А. Гилби
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Д. Гордон
70'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
M. Egbo
70'
Желтая карточка
Т. Фланаган
69'
65'
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
A. Nemane
65'
Замена
E. Harrison
️️️️
C. Hendry
Замена
А. Рид
️️️️
Т. Бишоп
62'
27'
Желтая карточка
Д. Такер
15'
Желтая карточка
Л. Оффорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
42
Milton Oni
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
24
Tommy Leigh
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
44
Damerai Singh-Hurditt
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-3-4
1
Мейси
3
Яндоло
6
Фланаган
2
Хант
10
8
Бишоп
30
Вудъярд
18
34
Товид
14
Хоппер
11
Гордон
4-4-2
38
МакГилл
26
4
6
Оффорд
5
Такер
39
11
23
8
Гилби
14
3
34
Товид
42
42
34
Товид
8
Бишоп
16
Рид
16
Рид
8
Бишоп
11
Гордон
11
Эдвардс
11
Эдвардс
11
Гордон
18
7
Андерсон
7
Андерсон
18
6
Оффорд
24
24
6
Оффорд
23
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
23
14
19
19
14
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
44
Damerai Singh-Hurditt
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
44
Damerai Singh-Hurditt
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Милтон Кинс Донс
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
255
564
Сейвы
3
6
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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