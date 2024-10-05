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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хольштайн
Байер - Хольштайн: обзор матча 05 октября 2024
Байер
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Хольштайн
4'
В. Бонифаци
8'
Й. Хофманн
45+5'
М. Гешвилль
69'
Ф. Арп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Хольштайн
Желтая карточка
Д. Та
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Т. Вайнер
86'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Л. Холтби
86'
Замена
М. Коменда
️️️️
Ф. Порат
Замена
А. Адли
️️️️
Ж. Фримпонг
77'
71'
Замена
М. Шульц
️️️️
А. Гигович
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
70'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Э. Паласиос
70'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Р. Андрих
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Арп
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
68'
60'
Желтая карточка
М. Кнудсен
Замена
М. Терье
️️️️
Й. Хофманн
60'
46'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
С. Скрыбски
46'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Ш. Мачино
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Гешвилль
Пас отдал
Л. Холтби
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Э. Паласиос
8'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Э. Паласиос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Градецки
22
Гримальдо
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
8
Андрих
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
1-1-4-1-4
8
Беккер
4
Эррас
90
Холтби
4
Кнудсен
8
Гигович
5
Ивежич
7
Скрыбски
6
Гешвилль
27
Порат
18
Мачино
1
Вайнер
8
Андрих
5
Хинкапе
5
Хинкапе
8
Андрих
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
7
Хофманн
11
Терье
11
Терье
7
Хофманн
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
30
Фримпонг
21
Адли
21
Адли
30
Фримпонг
8
Гигович
10
Шульц
10
Шульц
8
Гигович
90
Холтби
21
Ремберг
21
Ремберг
90
Холтби
27
Порат
3
Коменда
3
Коменда
27
Порат
7
Скрыбски
11
Пихлер
11
Пихлер
7
Скрыбски
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
Остались в запасе
Байер
Хольштайн
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Байер - Хольштайн
2
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
5
9
Офсайды
3
1
Количество передач
796
283
Сейвы
3
5
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.82
1.59
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- : -
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4 : 0
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1 : 2
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0 : 1
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Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
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3 : 0
28.11.2026
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Хольштайн
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1 : 0
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Бай-Арена
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