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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 20 октября 2024
Барселона
20.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
24'
Р. Левандовски (П)
28'
Педри
39'
Р. Левандовски
82'
П. Торре
88'
П. Торре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Севилья
ГОЛ! 5:0!
П. Торре
88'
85'
Желтая карточка
Д. Соу
Замена
Гави
️️️️
Педри
83'
ГОЛ! 4:0!
П. Торре
82'
81'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
А. Педроса
Замена
Ж. Мартин
️️️️
А. Фати
76'
Замена
П. Торре
️️️️
Л. Ямаль
76'
Желтая карточка
А. Фати
74'
70'
Замена
Д. Соу
️️️️
Сусо
Замена
Ф. Лопес
️️️️
Рафинья
66'
Замена
П. Виктор
️️️️
Р. Левандовски
66'
46'
Замена
Сусо
️️️️
П. Фернандес
45'
+4
Желтая карточка
А. Педроса
45'
+1
Замена
А. Локонга
️️️️
Ч. Эджуке
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Рафинья
39'
ГОЛ! 2:0!
Педри
Пас отдал
Л. Ямаль
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
26
Неманья Гудель
(К)
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
20
Пеке Фернандес
ЦФ
24
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Маркао
17
Педроса
6
Агум
26
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
24
Ромеро
20
Фернандес
Фати
18
Мартин
18
Мартин
Фати
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
20
Торре
20
Торре
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
17
Педроса
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Педроса
Сусо
97
Соу
97
Соу
Сусо
21
Эджуке
6
Локонга
6
Локонга
21
Эджуке
20
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
20
Фернандес
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Барселона - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
14
Офсайды
3
3
Количество передач
614
296
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.17
0.92
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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