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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 04 октября 2024
Леганес
04.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Валенсия
86'
Замена
Х. Валера
️️️️
Л. Риоха
Замена
Х. Чикко
️️️️
С. Сиссе
84'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Крус
84'
73'
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
А. Алмейда
73'
Замена
Д. Гомес
️️️️
У. Дуро
Замена
Д. Брашанац
️️️️
И. Нею
71'
67'
Желтая карточка
Пепелу
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
С. Аллер
63'
63'
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Каньос
Желтая карточка
И. Нею
49'
32'
Желтая карточка
С. Таррега
Желтая карточка
В. Розье
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Пепелу
(К)
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Эрнандес
91
Нею
2
Альтимира
8
Сиссе
12
Лопес
19
Крус
22
Аллер
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
3
Москера
5
Таррега
3
Гасиоровски
14
Корреа
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Алмейда
7
Каньос
11
Риоха
9
Дуро
8
Сиссе
14
Чикко
14
Чикко
8
Сиссе
91
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
91
Нею
19
Крус
14
Родригес
14
Родригес
19
Крус
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
8
Алмейда
5
Барренечеа
5
Барренечеа
8
Алмейда
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Леганес - Валенсия
2
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
14
Офсайды
9
1
Количество передач
522
353
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.76
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Посещаемость:
10958
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