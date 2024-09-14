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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 14 сентября 2024
Мальорка
14.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
57'
Р. Альбиоль (АГ)
27'
Л. Кошта
90+4'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Вильярреал
Желтая карточка
В. Фернандес
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
Й. Пино
86'
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Кардона
85'
Замена
Р. Террац
️️️️
С. Комесанья
83'
Желтая карточка
С. Комесанья
Замена
Х. Копете
️️️️
А. Санчес
81'
74'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Д. Парехо
Замена
Й. Мохика
️️️️
М. Морланес
72'
Красная карточка
А. Латорре
69'
63'
Замена
Й. Пино
️️️️
И. Акомах
Замена
С. Дардер
️️️️
Т. Асано
63'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Д. Родригес
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Альбиоль
57'
47'
Желтая карточка
Т. Барри
Замена
В. Фернандес
️️️️
М. Доменек
46'
Желтая карточка
М. Вальент
37'
33'
Желтая карточка
С. Кардона
27'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кошта
Пас отдал
А. Баэна
Желтая карточка
С. Кошта
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Грейф
3
Латорре
24
Вальент
21
Раильо
11
Кошта
6
Санчес
8
Морланес
14
Родригес
29
Асано
19
Мурики
27
Доменек
4-2-2-2
13
Конде
2
Фемения
39
Альбиоль
2
Кошта
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
22
Перес
11
Барри
8
Морланес
22
Мохика
22
Мохика
8
Морланес
6
Санчес
3
Копете
3
Копете
6
Санчес
14
Родригес
23
Наварро
23
Наварро
14
Родригес
29
Асано
10
Дардер
10
Дардер
29
Асано
27
Доменек
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Доменек
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
11
Террац
11
Террац
14
Комесанья
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
10
Парехо
19
Пепе
19
Пепе
10
Парехо
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
8
Омар Маскарель
ОП
14
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
440
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.71
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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