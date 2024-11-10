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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Верона
Фиорентина - Верона: обзор матча 10 ноября 2024
Фиорентина
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Верона
4'
М. Кен
59'
М. Кен
90+2'
М. Кен
18'
С. Сердар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Верона
Желтая карточка
М. Кен
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
М. Кен
Пас отдал
Д. Де Хеа
90'
+2
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Э. Бове
87'
Замена
М. Кайоде
️️️️
А. Колпани
83'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
Р. Соттиль
83'
81'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Д. Брадарич
Замена
А. Ричардсон
️️️️
Я. Адли
77'
Замена
К. Куаме
️️️️
Л. Белтран
77'
75'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
С. Сердар
74'
Замена
А. Сарр
️️️️
Д. Лазович
66'
Замена
Р. Белахьян
️️️️
Т. Суслов
ГОЛ! 2:1!
М. Кен
Пас отдал
Я. Адли
59'
54'
Желтая карточка
С. Сердар
35'
Желтая карточка
Д. Коппола
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Сердар
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
Пас отдал
Л. Белтран
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Верона
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
25
Даниэль Москера
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
8
Госенс
6
Раньери
15
Комуццо
2
Додо
28
Колпани
8
Бове
23
Соттиль
29
Адли
18
Белтран
9
Кен
3-3-2-2
96
Монтипо
96
Маньяни
42
Коппола
6
Брадарич
8
Сердар
21
Харруи
88
Лазович
38
Чачуа
8
Дуда
10
Суслов
20
Тенгстедт
23
Соттиль
65
Паризи
65
Паризи
23
Соттиль
28
Колпани
33
Кайоде
33
Кайоде
28
Колпани
8
Бове
8
Мандрагора
8
Мандрагора
8
Бове
29
Адли
7
Ричардсон
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
6
Брадарич
24
Данильюк
24
Данильюк
6
Брадарич
10
Суслов
21
Белахьян
21
Белахьян
10
Суслов
8
Сердар
20
Кастанос
20
Кастанос
8
Сердар
88
Лазович
9
Сарр
9
Сарр
88
Лазович
Остались в запасе
Фиорентина
Верона
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Фарид Алиду
ЛВ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Верона
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
1
19
Офсайды
6
3
Количество передач
414
270
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.49
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Артемио Франки
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