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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Монца
Верона - Монца: обзор матча 21 октября 2024
Верона
21.10.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 3
Завершен
Монца
9'
Д. Мота
74'
Д. Мота
79'
А. Бьянко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Монца
90'
Замена
С. Виньято
️️️️
Д. Мота
85'
Замена
М. Марич
️️️️
М. Джурич
85'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Пессина
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Бьянко
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Брадарич
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мота
Пас отдал
М. Джурич
72'
Желтая карточка
Д. Капрари
72'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
П. Перейра
72'
Замена
А. Бьянко
️️️️
Д. Капрари
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
Д. Лазович
69'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Т. Суслов
62'
Замена
С. Сердар
️️️️
О. Дуда
61'
Желтая карточка
О. Дуда
53'
Желтая карточка
Д. Гиларди
44'
41'
Желтая карточка
А. Карбони
Желтая карточка
Д. Чачуа
35'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мота
Пас отдал
Д. Капрари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
3-1-1-2-3
96
Монтипо
6
Брадарич
96
Маньяни
87
Гиларди
21
Белахьян
88
Лазович
8
Дуда
38
Чачуа
25
Москера
10
Суслов
20
Тенгстедт
4-1-2-3
80
Турати
44
Карбони
4
Мари
4
Иццо
77
Кирьякопулос
38
Бондо
13
Перейра
32
Пессина
11
Джурич
46
Мота
10
Капрари
6
Брадарич
19
Фараони
19
Фараони
6
Брадарич
8
Дуда
8
Сердар
8
Сердар
8
Дуда
10
Суслов
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Суслов
88
Лазович
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
88
Лазович
13
Перейра
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
13
Перейра
32
Пессина
21
Гальярдини
21
Гальярдини
32
Пессина
10
Капрари
42
Бьянко
42
Бьянко
10
Капрари
46
Мота
19
Виньято
19
Виньято
46
Мота
11
Джурич
24
Марич
24
Марич
11
Джурич
Остались в запасе
Верона
Монца
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
80
Дани Силва
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
17
Фарид Алиду
ЛВ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Алессандро Неста
Статистика матча Верона - Монца
3
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
482
346
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.51
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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