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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Комо - Верона
Комо - Верона: обзор матча 29 сентября 2024
Комо
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Верона
43'
П. Кутроне
72'
П. Кутроне
89'
А. Белотти
53'
Д. Лазович (П)
90+4'
М. Ламбурд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Верона
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
М. Ламбурд
Пас отдал
Д. Чачуа
Замена
Д. Базелли
️️️️
Н. Пас
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
Пас отдал
Л. Маццителли
89'
88'
Замена
М. Ламбурд
️️️️
Ф. Данильюк
Замена
Л. Маццителли
️️️️
А. Фадера
85'
Желтая карточка
М. Перроне
81'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Кутроне
78'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Стрефецца
78'
76'
Замена
Д. Роша Ливраменто
️️️️
Д. Лазович
75'
Желтая карточка
Д. Коппола
ГОЛ! 2:1!
П. Кутроне
Пас отдал
Н. Пас
72'
66'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Тенгстедт
64'
Вторая желтая
Т. Суслов
61'
Желтая карточка
Т. Суслов
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лазович
Желтая карточка
С. Роберто
51'
48'
Желтая карточка
Р. Белахьян
46'
Замена
О. Дуда
️️️️
Д. Силва
ГОЛ! 1:0!
П. Кутроне
Пас отдал
А. Фадера
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Максимо Перроне
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Патрик Кутроне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
28
Аянда Шишуба
АП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Аудеро
5
Морено
13
Доссена
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
5
Перроне
6
Роберто
10
Пас
39
Фадера
7
Стрефецца
10
Кутроне
3-1-3-1-2
96
Монтипо
24
Данильюк
42
Коппола
3
Фрезе
21
Белахьян
80
Силва
20
Кастанос
88
Лазович
38
Чачуа
10
Суслов
20
Тенгстедт
39
Фадера
36
Маццителли
36
Маццителли
39
Фадера
10
Пас
33
Базелли
33
Базелли
10
Пас
7
Стрефецца
7
Да Кунья
7
Да Кунья
7
Стрефецца
10
Кутроне
11
Белотти
11
Белотти
10
Кутроне
20
Тенгстедт
96
Маньяни
96
Маньяни
20
Тенгстедт
80
Силва
8
Дуда
8
Дуда
80
Силва
24
Данильюк
22
Ламбурд
22
Ламбурд
24
Данильюк
88
Лазович
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
88
Лазович
Остались в запасе
Комо
Верона
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
90
Симоне Верди
АП
17
Али Джасим
ПВ
6
Алессио Йовине
ПВ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Комо - Верона
2
1
3
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
20
Офсайды
2
1
Количество передач
573
233
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
11
1
xG (ожидаемые голы)
2.53
1.02
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
2 : 2
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джуа
Стадион:
Джузеппе Синигалья
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