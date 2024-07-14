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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Англия
Испания - Англия: обзор матча 14 июля 2024
Испания
14.07.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, Финал
2 : 1
Завершен
Англия
47'
Н. Уильямс
86'
М. Оярсабаль
73'
К. Палмер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Англия
90'
+1
Желтая карточка
О. Уоткинс
Замена
М. Мерино
️️️️
Л. Ямаль
89'
89'
Замена
А. Тони
️️️️
Ф. Фоден
ГОЛ! 2:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Кукурелья
86'
Замена
Начо
️️️️
Р. Ле Норман
83'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
Пас отдал
Д. Беллингем
70'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Мэйну
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
68'
61'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Г. Кейн
53'
Желтая карточка
Д. Стоунз
ГОЛ! 1:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
Л. Ямаль
47'
Замена
М. Субименди
️️️️
Родри
46'
Желтая карточка
Д. Ольмо
31'
25'
Желтая карточка
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
8
Руис
10
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
7
Мората
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
3
Шоу
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
3
Ле Норман
4
Начо
4
Начо
3
Ле Норман
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
10
Ямаль
6
Мерино
6
Мерино
10
Ямаль
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
15
Мэйну
10
Палмер
10
Палмер
15
Мэйну
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
7
Фоден
22
Тони
22
Тони
7
Фоден
Остались в запасе
Испания
Англия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Испания - Англия
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
5
Офсайды
1
0
Количество передач
545
294
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.55
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
65600 из 74244 зрителей (88%)
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