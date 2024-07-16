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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линкольн - Хэмран
Линкольн - Хэмран: обзор матча 16 июля 2024
Линкольн
16.07.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Хэмран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Хэмран
Пенальти не реализован!
С. Борг
ГОЛ!
Д. Мбонг
2:3
ГОЛ!
Т. Де Барр
2:2
ГОЛ!
Л. Монтебелло
1:2
ГОЛ!
Нано
1:1
ГОЛ!
Э. Марселина
0:1
Замена
Д. Валарино
️️️️
Д. Сержант
112'
75'
Желтая карточка
С. Борг
Желтая карточка
Т. Де Барр
64'
41'
Желтая карточка
Д. Мбонг
Замена
Г. Торилья
️️️️
Л. Кашаро
14'
Красная карточка
Д. Бент
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
23
Джо
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
5
Дэн Бент
ОП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
91
Эмерсон Марселина
ОП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
21
Roko Prša
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Линкольн
13
Iván Villanueva
ВР
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
18
Тони Гарсия
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
3-3-2
1
Гарсия
21
Нано
6
Лопеш
24
Сержант
23
5
Бент
5
Айю
7
Кашаро
11
Де Барр
3-1-1-2
1
Бонелло
7
Мбонг
4
Борг
3
Камензули
91
Марселина
25
21
Корбалан
21
7
Кашаро
22
Торилья
22
Торилья
7
Кашаро
24
Сержант
3
Валарино
3
Валарино
24
Сержант
7
Монтебелло
7
Монтебелло
Остались в запасе
Линкольн
Хэмран
13
Iván Villanueva
ВР
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
18
Тони Гарсия
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
18
Тони Гарсия
ЦП
19
Kyle Clinton
ЦП
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Линкольн - Хэмран
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Виктория Стэдиум
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