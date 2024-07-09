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Лига чемпионов 2026/2027
Хэмран - Линкольн
Хэмран - Линкольн: обзор матча 09 июля 2024
Хэмран
09.07.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэмран - Линкольн
90'
+5
Желтая карточка
Д. Бент
Желтая карточка
Л. Монтебелло
90'
+5
74'
Желтая карточка
Н. Гарсия
Желтая карточка
С. Борг
71'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
Д. Мбонг
68'
63'
Желтая карточка
И. Айю
45'
+2
Желтая карточка
Т. Де Барр
45'
Вторая желтая
К. Гомес
Желтая карточка
Э. Марселина
33'
24'
Желтая карточка
К. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
14
Elionay
ЦП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
23
Джо
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Дэн Бент
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
3-2-2
1
Бонелло
3
Камензули
4
Борг
7
Мбонг
14
91
Марселина
21
21
Корбалан
3-2-2
1
Гарсия
5
Бент
6
Лопеш
24
Сержант
5
Айю
20
Бритто
9
Гомес
11
Де Барр
7
Мбонг
7
Монтебелло
7
Монтебелло
7
Мбонг
Остались в запасе
Хэмран
Линкольн
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
Остались в запасе
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
14
Рой Чиполина
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Хэмран - Линкольн
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Victor Tedesco Stadium, Hamrun
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