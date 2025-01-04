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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 04 января 2025
Манчестер Сити
04.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
10'
В. Цоуфал (АГ)
42'
Э. Холанд
55'
Э. Холанд
58'
Ф. Фоден
71'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
87'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Альварес
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Э. Холанд
84'
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Савиньо
80'
72'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
М. Кудус
71'
ГОЛ! 4:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Т. Соучек
Желтая карточка
К. Уокер
64'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
М. Ковачич
61'
Замена
К. Уокер
️️️️
Н. Аке
61'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
К. Де Брюйне
58'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Савиньо
55'
53'
Замена
К. Мавропанос
️️️️
Ж. Тодибо
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Савиньо
42'
Желтая карточка
М. Ковачич
28'
14'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Цоуфал
Пас отдал
Савиньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
(К)
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
8
Ковачич
47
Фоден
26
Де Брюйне
17
Савиньо
9
Холанд
20
Силва
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
28
Соучек
38
Саммервил
11
Пакета
20
Кудус
10
Фуллкруг
15
Аке
2
Уокер
2
Уокер
15
Аке
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Ковачич
17
Савиньо
24
Макэйти
24
Макэйти
17
Савиньо
9
Холанд
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Холанд
20
Тодибо
15
Мавропанос
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
555
429
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
0
10
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2
1.19
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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