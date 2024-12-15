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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 15 декабря 2024
Саутгемптон
15.12.2024, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 5
Завершен
Тоттенхэм
1'
Д. Мэддисон
12'
Х. Сон
14'
Д. Кулушевски
25'
П. Сарр
45+4'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
82'
Замена
У. Лэнкшир
️️️️
Д. Соланке
Замена
К. Арчер
️️️️
А. Армстронг
82'
77'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мэддисон
77'
Замена
Э. Доррингтон
️️️️
Д. Спенс
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Р. Мэннинг
62'
58'
Желтая карточка
Б. Джонсон
50'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Х. Сон
45'
+4
ГОЛ! 0:5!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
М. Фернандеш
36'
30'
Желтая карточка
Л. Бергвалл
28'
Замена
П. Порро
️️️️
И. Удогие
25'
ГОЛ! 0:4!
П. Сарр
Пас отдал
Х. Сон
Замена
Н. Вуд
️️️️
К. Сулемана
15'
14'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кулушевски
12'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Спенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
29
МакКарти
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
4
Даунс
7
Сулемана
18
Фернандеш
20
Диблинг
10
Армстронг
3-1-3-3
17
Форстер
99
Спенс
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
10
Мэддисон
3
Мэннинг
28
Сугавара
28
Сугавара
3
Мэннинг
7
Сулемана
15
Вуд
15
Вуд
7
Сулемана
10
Армстронг
9
Арчер
9
Арчер
10
Армстронг
99
Спенс
24
Доррингтон
24
Доррингтон
99
Спенс
13
Удогие
23
Порро
23
Порро
13
Удогие
7
Сон
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Сон
19
Соланке
7
Лэнкшир
7
Лэнкшир
19
Соланке
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
74
Maeson King
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
426
598
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
2.62
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Сент-Мэри
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