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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 12 февраля 2025
Эвертон
12.02.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
11'
Бету
90+8'
Д. Тарковски
16'
А. Мак Аллистер
73'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ливерпуль
90'
+12
Желтая карточка
К. Джонс
Желтая карточка
А. Дукуре
90'
+12
ГОЛ! 2:2!
Д. Тарковски
Пас отдал
Т. Ироегбунам
90'
+8
88'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Гарнер
87'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
И. Гуйе
77'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Й. Линдстрем
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
69'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
69'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
63'
Желтая карточка
К. Джонс
61'
Замена
К. Джонс
️️️️
К. Брэдли
61'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Р. Гравенберх
Желтая карточка
А. Дукуре
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
К. Брэдли
Желтая карточка
И. Гуйе
37'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
35'
27'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Д. Харрисон
️️️️
И. Ндиайе
25'
16'
ГОЛ! 1:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
М. Салах
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
Д. Брэнтуэйт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
5
Гуйе
37
Гарнер
6
Дукуре
7
Ндиайе
35
Линдстрем
23
Бету
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
14
Диас
37
Гарнер
15
Янг
15
Янг
37
Гарнер
35
Линдстрем
24
Алькарас
24
Алькарас
35
Линдстрем
5
Гуйе
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
5
Гуйе
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Харрисон
7
Ндиайе
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
8
Гравенберх
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
12
Брэдли
21
Джонс
21
Джонс
12
Брэдли
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
20
Офсайды
3
2
Количество передач
294
529
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.65
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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