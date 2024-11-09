Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Саутгемптон: обзор матча 09 ноября 2024
Вулверхэмптон
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
2'
П. Сарабия
51'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Саутгемптон
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
90'
+5
Замена
Р. Гомеш
️️️️
М. Кунья
90'
89'
Желтая карточка
Л. Угочукву
Желтая карточка
Ж. Беллегард
81'
79'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
75'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Арибо
73'
Замена
П. Онуачу
️️️️
К. Арчер
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Й. Ларсен
73'
60'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
Д. Стивенс
60'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
А. Лаллана
51'
Желтая карточка
А. Рэмсдейл
ГОЛ! 2:0!
М. Кунья
Пас отдал
М. Лемина
51'
46'
Замена
Т. Диблинг
️️️️
Р. Мэннинг
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
46'
22'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Кунья
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
(К)
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
7
Андре
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
14
Буэно
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
22
Ларсен
10
Кунья
3-2-1-2-2
32
Рэмсдейл
5
Стивенс
5
Беднарек
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
18
Фернандеш
10
Лаллана
10
Армстронг
9
Арчер
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
10
Кунья
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Кунья
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
22
Ларсен
11
Гедеш
11
Гедеш
22
Ларсен
5
Стивенс
28
Сугавара
28
Сугавара
5
Стивенс
10
Лаллана
18
Угочукву
18
Угочукву
10
Лаллана
18
Арибо
18
Арибо
Арибо
22
Бреретон
22
Бреретон
Арибо
3
Мэннинг
20
Диблинг
20
Диблинг
3
Мэннинг
9
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Арчер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Саутгемптон
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
7
Андре
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
7
Андре
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
9
Карлуш Форбш
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вулверхэмптон - Саутгемптон
1
4
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
9
Нарушения
14
12
Офсайды
3
0
Количество передач
270
650
Сейвы
0
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.6
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Топ-10 лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ
Вчера, 14:50
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+