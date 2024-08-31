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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 31 августа 2024
Вест Хэм
31.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
19'
Р. Диаш (АГ)
10'
Э. Холанд
30'
Э. Холанд
83'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
90'
+1
Желтая карточка
М. Аканджи
88'
Замена
Н. Аке
️️️️
К. Де Брюйне
88'
Замена
К. Уокер
️️️️
Й. Гвардиол
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Боуэн
86'
83'
ГОЛ! 1:3!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
Замена
Т. Соучек
️️️️
Э. Альварес
77'
Желтая карточка
Г. Родригес
76'
72'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Антонио
71'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
71'
68'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ж. Доку
Желтая карточка
М. Килман
63'
Желтая карточка
Эмерсон
61'
Замена
Л. Фабиански
️️️️
А. Ареоля
46'
44'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
30'
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Льюис
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Диаш
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
25
Аканджи
8
Ковачич
20
Силва
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
11
Доку
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
28
Соучек
4
Альварес
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
26
Де Брюйне
15
Аке
15
Аке
26
Де Брюйне
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
10
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
10
Грилиш
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
3
Офсайды
0
1
Количество передач
325
716
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
3.05
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лондон
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