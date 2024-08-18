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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 18 августа 2024
Челси
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18'
Э. Холанд
84'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Кайседо
89'
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Ковачич
Замена
Р. Вейга
️️️️
М. Кукурелья
80'
Замена
М. Гиу
️️️️
Н. Джексон
67'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Р. Лавиа
67'
66'
Желтая карточка
Э. Холанд
Замена
П. Нету
️️️️
К. Нкунку
58'
46'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Савиньо
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
28
Нкунку
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
25
Аканджи
3
Диаш
8
Ковачич
17
Савиньо
26
Де Брюйне
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
45
Лавиа
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
45
Лавиа
28
Нкунку
7
Нету
7
Нету
28
Нкунку
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
17
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
17
Савиньо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
477
527
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.82
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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