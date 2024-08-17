Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 17 августа 2024
Вест Хэм
17.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
37'
Л. Пакета (П)
4'
А. Онана
79'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
90'
Желтая карточка
Д. Филоджин
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
В. Цоуфал
85'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Г. Родригес
85'
82'
Замена
К. Неделькович
️️️️
М. Кэш
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дуран
Пас отдал
Д. Рэмзи
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Л. Пакета
74'
74'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
74'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Боуэн
73'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
М. Антонио
73'
62'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
62'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. МакГинн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пакета
37'
Желтая карточка
Л. Пакета
31'
8'
Желтая карточка
Л. Бэйли
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Онана
Пас отдал
Ю. Тилеманс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
34
Цоуфал
28
Соучек
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
17
Бэйли
11
Уоткинс
34
Цоуфал
20
Тодибо
20
Тодибо
34
Цоуфал
11
Пакета
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
2
Родригес
28
Ингс
28
Ингс
2
Родригес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
2
Кэш
18
Неделькович
18
Неделькович
2
Кэш
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
400
395
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.89
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Астон Вилла
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:57
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+