Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Чайка
Енисей - Чайка: обзор матча 19 апреля 2025
Енисей
19.04.2025, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Чайка
Желтая карточка
А. Батырев
90'
+2
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Окладников
88'
78'
Желтая карточка
Н. Кармаев
Желтая карточка
Ю. Бавин
78'
Замена
А. Мазурин
️️️️
А. Канаплин
70'
70'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
Н. Маляров
69'
Замена
О. Козаченко
️️️️
О. Николаев
Желтая карточка
А. Чуканов
60'
42'
Желтая карточка
Д. Пелих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
6
Амир Батырев
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
2-3-5
23
Антипин
33
Масловский
25
Эмерсон
14
Кенфак
23
Ушатов
44
Тихонов
6
Батырев
75
Окладников
8
Канаплин
17
Зазвонкин
7
Чуканов
3-1-2-2-2
1
Штепа
2
Пелих
45
Кармаев
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
13
Янов
11
Николаев
77
Библик
7
Хохлачев
8
Канаплин
87
Мазурин
87
Мазурин
8
Канаплин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
11
Николаев
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Николаев
7
Маляров
19
Арбузов
19
Арбузов
7
Маляров
Остались в запасе
Енисей
Чайка
50
Егор Шамов
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
99
Андрей Сорокин
ВР
62
Владислав Кравцов
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Енисей - Чайка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Чайка
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:41
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Енисея» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:41
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+