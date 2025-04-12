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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Торпедо
Чайка - Торпедо: обзор матча 12 апреля 2025
Чайка
12.04.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
7'
А. Хохлачев
54'
С. Библик
45'
М. Чурич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Торпедо
Желтая карточка
М. Штепа
87'
Желтая карточка
Д. Янов
87'
Желтая карточка
Д. Пелих
82'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Бамматгереев
75'
73'
Замена
️️️️
И. Манелов
Замена
А. Евдокимов
️️️️
В. Руденко
72'
62'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Р. Нетфуллин
62'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Б. Роганович
57'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Алессон
57'
Замена
А. Юшин
️️️️
И. Горбунов
ГОЛ! 2:1!
С. Библик
54'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Чурич
25'
Желтая карточка
И. Горбунов
ГОЛ! 1:0!
А. Хохлачев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
77
Алессон
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Егор Сысоев
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
45
Кармаев
4
Ибрагимов
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
10
Бамматгереев
11
Николаев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
77
Алессон
17
Горбунов
38
Чупаев
19
Руденко
99
Евдокимов
99
Евдокимов
19
Руденко
10
Бамматгереев
19
Арбузов
19
Арбузов
10
Бамматгереев
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
52
Нетфуллин
80
Хосонов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
77
Алессон
11
Алыкулов
11
Алыкулов
77
Алессон
17
Горбунов
7
Юшин
7
Юшин
17
Горбунов
Остались в запасе
Чайка
Торпедо
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Чайка - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Матвей Заика (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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