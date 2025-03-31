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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Енисей
Сочи - Енисей: обзор матча 31 марта 2025
Сочи
31.03.2025, понедельник, 19:00
Россия. Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
67'
П. Мелешин (П)
77'
В. Писарский
90+2'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Енисей
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Долгов
Замена
О. Кожемякин
️️️️
В. Писарский
85'
Желтая карточка
О. Кожемякин
84'
83'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Окладников
79'
Замена
А. Белем
️️️️
А. Канаплин
79'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Ушатов
79'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Чуканов
Замена
М. Кайнов
️️️️
П. Мелешин
78'
ГОЛ! 2:0!
В. Писарский
77'
75'
Желтая карточка
А. Канаплин
71'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мелешин
67'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
К. Заика
62'
Замена
П. Маслов
️️️️
Р. Магаль
46'
44'
Желтая карточка
К. Ушатов
Желтая карточка
П. Мелешин
40'
13'
Желтая карточка
А. Окладников
2'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Енисей
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Михаил Гайнов
ЦФ
9
Адольф Белем
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
3-4-1-2
35
Дегтев
27
Заика
4
Литвинов
5
Аберден
32
Терехов
5
Кравцов
14
Сааведра
28
Магаль
97
Пасевич
77
Писарский
11
Мелешин
3-1-3-3
23
Антипин
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
7
Чуканов
75
Окладников
43
Гилязетдинов
8
Канаплин
77
Писарский
22
Кожемякин
22
Кожемякин
77
Писарский
28
Магаль
39
Маслов
39
Маслов
28
Магаль
11
Мелешин
13
Кайнов
13
Кайнов
11
Мелешин
27
Заика
18
Бурмистров
18
Бурмистров
27
Заика
7
Чуканов
40
Бавин
40
Бавин
7
Чуканов
23
Ушатов
6
Батырев
6
Батырев
23
Ушатов
8
Канаплин
9
Белем
9
Белем
8
Канаплин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
Остались в запасе
Сочи
Енисей
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Сочи - Енисей
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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