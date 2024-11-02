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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Алания
Торпедо - Алания: обзор матча 02 ноября 2024
Торпедо
02.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Алания
23'
Б. Роганович
62'
Ю. Коледин
86'
Р. Червяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Алания
88'
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
Б. Хадарцев
ГОЛ! 3:0!
Р. Червяков
86'
85'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
М. Максимов
85'
Замена
Р. Червяков
️️️️
Ю. Коледин
82'
79'
Желтая карточка
Р. Дауров
77'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
С. Макаров
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Чупаев
70'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
И. Манелов
70'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
70'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Коледин
62'
46'
Замена
В. Нафиков
️️️️
М. Ышык
46'
Замена
И. Москаленчик
️️️️
У. Чимези
ГОЛ! 1:0!
Б. Роганович
23'
22'
Красная карточка
К. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
3
Коледин
52
Нетфуллин
17
Горбунов
2
Манелов
38
Чупаев
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Ышык
88
Чимези
99
Абдоков
10
Хадарцев
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
3
Коледин
70
Червяков
70
Червяков
3
Коледин
38
Чупаев
21
Максимов
21
Максимов
38
Чупаев
88
Чимези
45
Москаленчик
45
Москаленчик
88
Чимези
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
6
Ышык
23
Нафиков
23
Нафиков
6
Ышык
6
Макаров
7
Гурциев
7
Гурциев
6
Макаров
Остались в запасе
Торпедо
Алания
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Олег Кононов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Торпедо - Алания
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Арена-Химки
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