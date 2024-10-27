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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Ротор
Уфа - Ротор: обзор матча 27 октября 2024
Уфа
27.10.2024, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
86'
А. Анисимов
90'
В. Ложкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Ротор
Замена
Ш. Исаев
️️️️
М. Агеян
90'
+3
Замена
Г. Захаров
️️️️
А. Гуренко
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
В. Ложкин
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Анисимов
86'
77'
Замена
И. Соколов
️️️️
В. Тюрин
72'
Желтая карточка
З. Плиев
Желтая карточка
А. Гуренко
67'
67'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
М. Мальцев
Замена
В. Ложкин
️️️️
Д. Стоцкий
64'
59'
Замена
Е. Болотов
️️️️
Д. Таликин
53'
Желтая карточка
М. Мальцев
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
М. Агеев
46'
Замена
Т. Касимов
️️️️
Д. Камлашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-4-3
1
Баклов
5
Кутин
45
Теняев
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
15
Бочеров
89
Стоцкий
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
3
Плиев
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
11
Гуренко
38
Захаров
38
Захаров
11
Гуренко
88
Агеян
8
Исаев
8
Исаев
88
Агеян
89
Стоцкий
25
Ложкин
25
Ложкин
89
Стоцкий
24
Мальцев
35
Прищепа
35
Прищепа
24
Мальцев
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Агеев
10
Морозов
10
Морозов
13
Агеев
Остались в запасе
Уфа
Ротор
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Уфа - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Нефтяник
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