Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Родина
Сочи - Родина: обзор матча 19 октября 2024
Сочи
19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Родина
39'
М. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Родина
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Писарский
84'
84'
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Калмыков
84'
Замена
М. Рядно
️️️️
А. Агаев
Замена
В. Литвинов
️️️️
М. Крамарич
84'
Желтая карточка
М. Крамарич
77'
76'
Замена
М. Бурлаков
️️️️
А. Юшин
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Мелешин
74'
Замена
П. Маслов
️️️️
К. Заика
74'
67'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
А. Сокол
67'
Замена
М. Кане
️️️️
А. Гордюшенко
ГОЛ! 1:0!
М. Крамарич
39'
5'
Желтая карточка
А. Агаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
4-2-2-2
35
Дегтев
17
Макарчук
22
Кожемякин
91
Суслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
11
Мелешин
4-1-2-1-2
1
Шакеров
15
Кочиев
55
Крижан
88
Сокол
33
Агаев
96
Мальцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
90
Калмыков
14
Крамарич
4
Литвинов
4
Литвинов
14
Крамарич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
11
Мелешин
21
Макаров
21
Макаров
11
Мелешин
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
33
Агаев
68
Рядно
68
Рядно
33
Агаев
72
Гордюшенко
36
Кане
36
Кане
72
Гордюшенко
90
Калмыков
30
Данилин
30
Данилин
90
Калмыков
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
28
Бурлаков
28
Бурлаков
7
Юшин
Остались в запасе
Сочи
Родина
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Сочи - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Владислав Шипков (Краснодар)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Фишт
Новости команд
Все
Сочи
Родина
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
09:44
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
Первая лига России: шансы «Арсенала Тула» и «Сочи» на победу в матче 20-го тура
09:44
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
Обзор матча «Оренбург» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
14:58
1
РПЛ. «Родина» добилась волевой гостевой победы над «Оренбургом» (2:1)
14:58
6
«Оренбург» – «Родина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Расписание РПЛ на 29 ноября 2026
09:33
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+