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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Балтика
Чайка - Балтика: обзор матча 29 сентября 2024
Чайка
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
62'
В. Лисакович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Балтика
90'
+5
Желтая карточка
М. Бориско
Желтая карточка
А. Хохлачев
90'
+2
82'
Замена
А. Осипов
️️️️
И. Петров
82'
Замена
Т. Аванесян
️️️️
А. Мохаммад
Замена
Д. Пелих
️️️️
Н. Кармаев
72'
Замена
А. Ивашин
️️️️
О. Николаев
72'
Замена
О. Козаченко
️️️️
М. Бамматгереев
72'
67'
Желтая карточка
И. Петров
67'
Замена
А. Фернандес
️️️️
В. Лисакович
67'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Х. Аппаев
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лисакович
Желтая карточка
Н. Кармаев
61'
Желтая карточка
А. Евдокимов
55'
48'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
О. Исаенко
Желтая карточка
Я. Арбузов
39'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
В. Руденко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
45
Кармаев
99
Евдокимов
4
Ибрагимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
19
Руденко
7
Хохлачев
4-1-2-1-2
39
Бориско
4
Гассама
2
Варатынов
25
Андраде
44
Исаенко
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
14
Аппаев
99
Лисакович
11
Николаев
24
Ивашин
24
Ивашин
11
Николаев
45
Кармаев
2
Пелих
2
Пелих
45
Кармаев
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
19
Руденко
19
Арбузов
19
Арбузов
19
Руденко
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
59
Аванесян
59
Аванесян
96
Мохаммад
44
Исаенко
17
Ковалев
17
Ковалев
44
Исаенко
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
14
Аппаев
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Аппаев
Остались в запасе
Чайка
Балтика
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Чайка - Балтика
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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