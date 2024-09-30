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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Алания
Ротор - Алания: обзор матча 30 сентября 2024
Ротор
30.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Алания
Желтая карточка
Е. Болотов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Прищепа
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Бутаев
Желтая карточка
А. Семенов
89'
80'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Н. Абдоков
Желтая карточка
А. Шумских
77'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
В. Морозов
77'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Н. Плотников
77'
Замена
И. Соколов
️️️️
Т. Касимов
69'
Замена
Е. Болотов
️️️️
М. Мальцев
68'
67'
Замена
А. Хугаев
️️️️
В. Нафиков
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Агеев
62'
53'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Д. Кобесов
47'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
С. Макаров
46'
Замена
Э. Губиев
️️️️
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
4-1-3-2
57
Аверкиев
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-3-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
19
Бутаев
45
Москаленчик
6
Макаров
10
Кобесов
13
Засеев
6
Тарба
99
Абдоков
23
Нафиков
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
32
Соколов
32
Соколов
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
13
Засеев
77
Губиев
77
Губиев
13
Засеев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Макаров
15
Цаллагов
15
Цаллагов
6
Макаров
99
Абдоков
11
Чочиев
11
Чочиев
99
Абдоков
10
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
10
Кобесов
Остались в запасе
Ротор
Алания
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Ротор - Алания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
15407 из 45015 зрителей (34%)
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