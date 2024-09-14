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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Ротор
Сочи - Ротор: обзор матча 14 сентября 2024
Сочи
14.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ротор
Замена
А. Макарчук
️️️️
К. Суслов
83'
Замена
А. Шушеначев
️️️️
В. Писарский
83'
80'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Т. Касимов
80'
Замена
К. Дудкин
️️️️
Н. Плотников
Замена
А. Макаров
️️️️
К. Кравцов
74'
70'
Замена
Е. Болотов
️️️️
Д. Таликин
70'
Замена
И. Соколов
️️️️
М. Мальцев
65'
Желтая карточка
Д. Прищепа
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Сафронов
60'
58'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
В. Тюрин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
33
Алвес
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Плиев
5
Шумских
35
Прищепа
19
Плотников
97
Таликин
31
Касимов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
91
Суслов
17
Макарчук
17
Макарчук
91
Суслов
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Тюрин
Остались в запасе
Сочи
Ротор
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сочи - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Эмир Привалов (Сочи)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
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