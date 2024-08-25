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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Енисей
Чайка - Енисей: обзор матча 25 августа 2024
Чайка
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
22'
А. Нестеров
72'
А. Хохлачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Енисей
Замена
Д. Котов
️️️️
Д. Янов
87'
Замена
М. Ужгин
️️️️
А. Ивашин
87'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Руденко
76'
74'
Замена
А. Мазурин
️️️️
М. Лайкин
ГОЛ! 2:0!
А. Хохлачев
Пас отдал
В. Руденко
72'
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Кожедуб
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Нестеров
Пас отдал
С. Кожедуб
22'
Желтая карточка
А. Ивашин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Штепа
24
Ивашин
2
Нестеров
99
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
19
Руденко
3-1-2-2-2
23
Антипин
12
Ширяев
96
Рукас
33
Масловский
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
13
Григорьев
7
Чуканов
43
Гилязетдинов
9
Савельев
24
Ивашин
61
Ужгин
61
Ужгин
24
Ивашин
19
Руденко
2
Пелих
2
Пелих
19
Руденко
11
Кожедуб
7
Маляров
7
Маляров
11
Кожедуб
13
Янов
8
Котов
8
Котов
13
Янов
83
Лайкин
87
Мазурин
87
Мазурин
83
Лайкин
Остались в запасе
Чайка
Енисей
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Чайка - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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