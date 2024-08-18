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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Тюмень
Черноморец - Тюмень: обзор матча 18 августа 2024
Черноморец
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
20'
М. Уридия
79'
А. Антонов
87'
О. Кенфак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Тюмень
90'
+5
Желтая карточка
О. Кенфак
Желтая карточка
О. Ланин
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Воропаев
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
А. Антонов
90'
+3
87'
ГОЛ! 2:1!
О. Кенфак
82'
Замена
Д. Купцов
️️️️
А. Бем
82'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Талалай
ГОЛ! 2:0!
А. Антонов
79'
Замена
А. Окладников
️️️️
М. Уридия
79'
Замена
А. Безчаснюк
️️️️
М. Мусалов
67'
64'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
И. Енин
58'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
А. Хабалов
46'
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Кротов
46'
40'
Пенальти не реализован!
А. Коротаев
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
20'
13'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
5
Мусалов
44
Чичинадзе
5
Стежко
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
4-2-2-2
16
Савин
30
Шавлохов
72
Бем
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
4
Кленкин
31
Ткачук
14
Кенфак
24
Коротаев
11
Карпов
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
Антонов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
Антонов
5
Мусалов
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
5
Мусалов
57
Кротов
77
Антонов
77
Антонов
57
Кротов
25
Уридия
75
Окладников
75
Окладников
25
Уридия
8
Талалай
13
Петров
13
Петров
8
Талалай
24
Коротаев
32
Кулишев
32
Кулишев
24
Коротаев
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Черноморец
Тюмень
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Черноморец - Тюмень
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
26.09.2026
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2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Андрей Зубов (Азов)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Центральный
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