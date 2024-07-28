Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Родина
Алания - Родина: обзор матча 28 июля 2024
Алания
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Родина
71'
А. Гордюшенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Родина
84'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Гордюшенко
84'
Замена
Д. Шайхтдинов
️️️️
М. Рядно
Желтая карточка
Э. Губиев
79'
Замена
Э. Губиев
️️️️
Р. Дауров
75'
75'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
Й. Рейна
73'
Желтая карточка
Р. Фищенко
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордюшенко
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Т. Гаглоев
68'
52'
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Юшин
Замена
А. Чочиев
️️️️
З. Тарба
46'
42'
Желтая карточка
Л. Мусаев
Желтая карточка
Б. Хадарцев
38'
Желтая карточка
П. Долгов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
15
Плиев
17
Дауров
15
Цаллагов
6
Макаров
30
Гаглоев
6
Тарба
10
Хадарцев
91
Долгов
3-3-2-1-1
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
26
Мещанинов
24
Клещенко
6
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
10
Рейна
17
Дауров
77
Губиев
77
Губиев
17
Дауров
30
Гаглоев
99
Абдоков
99
Абдоков
30
Гаглоев
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
10
Рейна
15
Кочиев
15
Кочиев
10
Рейна
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
Остались в запасе
Алания
Родина
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Алания - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Иван Новиков (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
Все
Алания
Родина
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 ноября
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Оренбург» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 29 ноября 2026
Вчера, 11:25
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Родины» на победу в матче 16 тура
Вчера, 08:46
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
27 ноября
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
27 ноября
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
25 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+