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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Мельгар - Университарио
Мельгар - Университарио: обзор матча 01 августа 2024
Мельгар
01.08.2024, четверг, 04:00
Перу. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Университарио
66'
L. Galeano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельгар - Университарио
Желтая карточка
W. Tandazo
90'
+5
89'
Замена
H. Ancajima
️️️️
R. Ureña
Желтая карточка
L. Galeano
87'
Замена
J. Caceres
️️️️
T. MartÃnez
76'
76'
Замена
Г. Коста
️️️️
M. Di Benedetto
76'
Замена
S. Portocarrero
️️️️
N. Cabanillas
76'
Замена
О. Калькатерра
️️️️
Х. Конча
70'
Желтая карточка
А. Корсо
67'
Замена
J. Rivera
️️️️
M. Pérez Guedes
ГОЛ! 1:0!
L. Galeano
Пас отдал
T. MartÃnez
66'
Замена
W. Tandazo
️️️️
P. Lavandeira
62'
Красная карточка
H. Orzan
61'
Желтая карточка
L. González
60'
57'
Желтая карточка
Э. Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
66
Horacio Orzan
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
15
Pablo Lavandeira
ЦФ
11
Brian Blando
ЦФ
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
3
Williams Riveros
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
18
Rodrigo Ureña
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
27
Nelson Cabanillas
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
20
Алекс Валера
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
16
Jefferson Caceres
ЦП
Университарио
33
Aamet Calderón
ВР
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
8
Габриэль Коста
ЛВ
11
Jose Rivera
ЦП
10
Орасио Калькатерра
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
77
Yuriel Celi
ЦП
3-3-4
12
Каседа
33
Ласо
6
3
29
66
23
7
9
11
15
3-4-1-2
1
Ромеро
29
Корсо
5
3
16
17
Конча
27
18
24
Поло
19
Флорес
20
Валера
15
24
24
15
23
16
16
23
27
34
34
27
18
2
2
18
16
11
11
16
17
Конча
10
Калькатерра
10
Калькатерра
17
Конча
5
8
Коста
8
Коста
5
Остались в запасе
Мельгар
Университарио
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
33
Aamet Calderón
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
77
Yuriel Celi
ЦП
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
4
Алексис Ариас
ЦП
10
Kevin Sandoval
ЦП
17
Кенжи Кабрера
ЦП
Остались в запасе
33
Aamet Calderón
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
23
Jorge Murrugarra
ЦП
77
Yuriel Celi
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Мельгар - Университарио
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
8
15
Количество передач
334
339
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Университарио
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Университарио
2 : 2
09.11.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Информация о матче
Главный судья:
Jesus Cartagena, Peru
Стадион:
Estadio de la UNSA, Arequipa
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