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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Видзев
Заглембе - Видзев: обзор матча 10 мая 2025
Заглембе
10.05.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 32 тур
2 : 1
Завершен
Видзев
27'
Т. Пенько
43'
I. Orlikowski
32'
M. Żyro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Видзев
Замена
B. Kłudka
️️️️
Т. Пенько
90'
+2
Замена
A. Radwanski
️️️️
К. Шмит
88'
78'
Замена
J. Łukowski
️️️️
Л. Тупта
78'
Замена
С. Керк
️️️️
M. Hanousek
62'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
С. Козловски
Замена
A. Wozniak
️️️️
M. Regula
61'
Замена
R. Adamski
️️️️
D. Kurminowski
61'
46'
Замена
K. Cybulski
️️️️
J. Sypek
ГОЛ! 2:1!
I. Orlikowski
Пас отдал
К. Шмит
43'
32'
ГОЛ! 1:1!
M. Żyro
Пас отдал
Л. Тупта
ГОЛ! 1:0!
Т. Пенько
Пас отдал
M. Regula
27'
7'
Замена
P. Kwiatkowski
️️️️
J. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Заглембе
34
Michał Matys
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
17
Adam Radwanski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
9
Rafał Adamski
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
4-4-2
1
31
25
5
26
16
Чорлука
44
21
Пенько
8
Дабровски
91
7
Шмит
4-1-2-1-2
12
Гикевич
4
2
91
2
Козловски
6
Шеху
25
55
Чиж
29
Тупта
7
9
21
Пенько
2
2
21
Пенько
7
Шмит
17
17
7
Шмит
44
11
11
44
91
9
9
91
2
21
21
2
2
Козловски
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
2
Козловски
25
37
Керк
37
Керк
25
29
Тупта
14
14
29
Тупта
7
78
78
7
Остались в запасе
Заглембе
Видзев
34
Michał Matys
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
34
Michał Matys
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Заглембе - Видзев
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
12
Офсайды
0
2
Количество передач
257
454
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
5892
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