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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Гурник
Заглембе - Гурник: обзор матча 11 апреля 2025
Заглембе
11.04.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 28 тур
2 : 1
Завершен
Гурник
51'
A. Ławniczak
73'
Т. Пенько (П)
14'
Y. Furukawa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Гурник
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Шмит
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Яницки
90'
+2
Желтая карточка
С. Лизет
90'
+1
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
P. Hellebrand
90'
+1
Замена
С. Лизет
️️️️
Л. Захович
Желтая карточка
Д. Гладун
87'
Замена
B. Kłudka
️️️️
Т. Пенько
86'
Желтая карточка
Т. Пенько
85'
83'
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Podolski
83'
Замена
️️️️
Y. Furukawa
Замена
R. Adamski
️️️️
D. Kurminowski
82'
Замена
T. Makowski
️️️️
Д. Дабровски
82'
77'
Желтая карточка
Хосема
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Пенько
73'
71'
Желтая карточка
F. Majchrowicz
55'
Замена
️️️️
Т. Исмахил
ГОЛ! 1:1!
A. Ławniczak
Пас отдал
Д. Дабровски
51'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
M. Mróz
46'
Желтая карточка
M. Mróz
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Y. Furukawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
21
Томаш Пенько
ЦП
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
Rafał Adamski
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
4-4-2
30
Гладун
31
5
26
25
21
Пенько
8
Дабровски
7
16
Чорлука
7
Шмит
91
4-4-2
1
26
Яницки
20
Хосема
13
Янжа
3
20
10
44
18
88
Исмахил
90
Захович
21
Пенько
2
2
21
Пенько
8
Дабровски
6
6
8
Дабровски
7
Шмит
11
11
7
Шмит
7
7
Вдовяк
7
Вдовяк
7
91
9
9
91
18
98
Пребсл
98
Пребсл
18
90
Захович
23
Лизет
23
Лизет
90
Захович
10
12
Бакиш
12
Бакиш
10
Остались в запасе
Заглембе
Гурник
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
30
Ousmane Sow
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Заглембе - Гурник
3
4
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
2
Нарушения
6
2
Количество передач
152
360
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Pawel Malec, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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